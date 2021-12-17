Диггер рассказал, что увидел в таинственном подземелье под Фридландскими воротами

Таинственный тоннель под Фридландскими воротами Фото: Женяй ОГОНЬ

Во время работ по благоустройству территории музейного комплекса «Фридландские ворота» в Калининграде рабочие наткнулись на таинственный подземный ход, ведущий от старой эскарповой стены у крепостного рва вглубь холма, примыкающего к воротам. Об этом «Комсомолка» уже писала. Однако никто из сотрудников музея и рабочих, занятых на благоустройстве, не согласился обследовать подземный ход, поэтому директор учреждения Андрей Ярцев объявил, что ищет для этого диггера-добровольца.

Согласился калининградский блогер Женяй Огонь, который в пятницу 17 декабря отчитался о вылазке в своем аккаунте в фейсбуке.

- Посетил таинственное подземелье под Фридландскими воротами, - написал он. - Как оказалось, это был дренажный ход, по которому я прошел метров 30, а в конце был обвал, видимо из-за производимых наверху земляных работ, при котором ход и перебили.

На вопросы подписчиков о находках Женяй Огонь ответил следующее:

- Мусора было много, часть поднял на поверхность. В сторис выложил. Современного мусора не было.

Судя по всему, обследования подземного хода, заваленного битым кирпичом, продолжатся.