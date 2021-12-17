Сына черняховского депутата будут судить за покушение на убийство

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела. Инцидент, напомним, произошел в городе Черняховске Калининградской области еще весной.

Вечером 22 мая на улице Ленина на полную мощность своей акустики звучала беспроводная колонка – компания школьников наслаждалась любимыми мелодиями. Но, видимо, их музыкальные пристрастия не разделял случившийся тут же 17-летний парень (кстати, сын местного депутата), не преминувший высказаться по данному поводу. В общем, слово за слово - между критиком и 14-летним подростком началась драка. Ну, как драка… Скорее уж имело место жестокое избиение, поскольку силы противников были явно неравны. Старший из парней сначала нанес младшему удар кулаком по голове, затем борцовским приемом (соответствующая подготовка у нападавшего, как выяснилось позже, имелась) швырнул оппонента наземь, после чего принялся охаживать потерявшего сознание подростка руками и ногами.

Как потом подсчитали судмедэксперты, тинейджер получил не менее 13 ударов по голове и туловищу. Разъяренного агрессора с трудом оттащили от его жертвы свидетели расправы.

- Здоровью потерпевшего в результате избиения причинен вред средней тяжести, - рассказали в региональном управлении СКР. - Черняховским межрайонным следственным отделом было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Вину в совершении указанного преступления подследственный так и не признал, утверждая, что только защищался. Установлено, что ранее он к уголовной ответственности не привлекался, но состоял на профилактических учетах.

В настоящее время расследование завершено, и разбираться в этой истории предстоит уже суду, куда передали для рассмотрения материалы уголовного дела. Санкции статьи 105 УК РФ предусматривают за убийство без утяжеляющих факторов до 15 лет лишения свободы. За покушение на убийство наказание по закону не может составлять более ¾ от максимального. То есть максимум, что может грозить виновному, - это 11 лет и еще 2 месяца в зоне.