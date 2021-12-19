Умер «калининградский Хатико» – пес Бося с улицы Транспортной

Бося у двери в расселенном доме Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде умер пес Бося с улицы Транспортной, которого прозвали «калининградским Хатико». Об этом рассказала его последняя хозяйка Ольга Остапчук в своем Инстаграме.

- Друзья, запомните его таким. Не стало Боси, - написала Ольга. - Отек легких и сердечная недостаточность. Ему было примерно 12 или 13 лет. История его жизни останется в нашей памяти. Сейчас он встретил свою девочку, хозяйку, которую долго и преданно ждал после ее смерти.

В апреле этого года в Калининграде на улице Транспортной расселили здание бывшей комендатуры. Жители разъехались, но у одной из квартир, на придверном коврике, осталась лежать крупная собака с грустными глазами. «Комсомолка» выяснила, что хозяйкой пса была трагически погибшая девочка, жившая в той самой квартире, которую охранял Бося. Эта история зацепила очень многих, поэтому вскоре Босю забрали в приют с семейными условиями – «Зоосемейку39». Хозяйка приюта Ольга Остапчук занималась лечением собаки, однако некоторые болезни оказались слишком запущенными.