Во время пожара в Советске спасен один человек

1 января возник пожар в жилом доме в Советске. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

1 января 2022 года в 16.22 в региональный Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Тимирязева в Советске. Об этом сообщается пресс-служба главного управления МЧС по Калининградской области.

- Произошло возгорание в квартире на третьем этаже четырехэтажного жилого дома, - отметили в пресс-службе. - Информация о пострадавших уточняется. Спасен один человек.

На пожар привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части в составе 4 человек и 1 единицы техники.

Ранее сообщалось, что сутки в результате пожаров в жилых домах погибли два человека.