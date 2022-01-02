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Общество2 января 2022 16:56

Еще 4 калининградца умерли после заражения коронавирусом

Сутками ранее печальная статистика пополнилась 12 случаями
Надежда РЖЕВСКАЯ
Надежда РЖЕВСКАЯ
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За сутки в регионе зафиксировано еще четыре летальных случая в результате заражения коронавирусом.

За сутки в регионе зафиксировано еще четыре летальных случая в результате заражения коронавирусом.

Фото: Иван МАКЕЕВ

За сутки в Калининградской области зафиксировано еще четыре летальных случая в результате заражения COVID-19. Об этом сообщает региональный оперштаб по контролю за распространением коронавируса.

- Количество летальных случаев, по данным министерства здравоохранения Калининградской области, - 1283, - отметили в оперштабе.

Сутками ранее сообщалось о 12 умерших из-за коронавируса.

С начала пандемии в Калининградской области выявлено 82 527 случаев заражения COVID-19 (за последние сутки – 174 заразившихся). Под медицинским наблюдением сегодня находится 3 771 человек.

О графике работы мобильных прививочных пунктов в Калининграде на зимних каникулах можно узнать здесь.