В Калининградской области отказались от проведения купаний на Крещение-2022

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Калининградская епархия отказалась от организации крещенских купаний в этом году. Так что официально окунуться в праздник Крещения будет невозможно. Об этом «Комсомолке» сообщила пресс-секретарь епархии Серафима Ерохова.

- Приходы Калининградской области не организовывают купания. С одной стороны, это связано с коронавирусными ограничениями. Но главная причина в том, что купания не являются богослужебной традицией и не являются обязательными. Центром праздника является богослужение и молитва. Это важно, - говорит Серафима.

Она отметила, что в храмах Калининградской области будут освящать воду и проведут праздничные богослужения.

Отметим, и в январе 2021 года в регионе не организовывали купания. Хотя все предыдущие годы РПЦ поддерживала народную традицию окунаться в ледяную воду. Купели организовывали, например, у храма Сергия Радонежского напротив Южного вокзала и на территории старого Свято-Никольского собора на Тенистой аллее в Калининграде, а в приморских городах верующие окунались в море.