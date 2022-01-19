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Общество19 января 2022 17:42

В Черняховске во время ремонтных работ обнаружен тоннель

Сообщается о хорошем состоянии таинственного хода
Надежда РЖЕВСКАЯ
Надежда РЖЕВСКАЯ
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Обнаруженный в Черняховске тоннель удивил хорошим состоянием.

Обнаруженный в Черняховске тоннель удивил хорошим состоянием.

Фото: СОЦСЕТИ

В Черняховске во время проведения ремонтных работ у здания библиотеки на улице Калинина был откопан тоннель. Об этом сообщается в группе «Черняховск Главный» во Вконтакте.

- Что это, для чего он был нужен, пока неизвестно, но сохранился тоннель в очень хорошем состоянии, - отметили авторы сообщения.

Отмечается, что специалисты продолжают изучать таинственный ход.

Библиотека, о которой идет речь, носит имя калининградского писателя Анатолия Лунина. В прошлом году после ремонта в рамках Национального проекта «Культура» она открылась как одна из модельных библиотек региона.

Сегодня ведется работа по преображению городского пространства и вокруг библиотеки.