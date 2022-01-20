Шестиклассницы из Приморска, спасшие мальчика из ледяной воды, получили награды

Поступок Александры Макаренко и Дианы Короткой отметили и муниципальные власти. Фото: Администрация Балтийского муниципального района

В среду, 19 января, чиновники Балтийского городского округа отметили поступок шестиклассниц из Приморска - Александры Макаренко и Дианы Короткой. Учащиеся кадетского класса спасли мальчика, оказавшегося в ледяной воде реки.

Власти муниципалитета приехали в школу и перед всем классом вручили девушкам смарт-часы и благодарственные грамоты.

Ранее сообщалось, что кандидатуры девочек уже предложили для награждения медалями.

- Девочки не растерялись. Они очень грамотно сработали, - оценил действия учащихся руководитель инспекторского отделения ГИМС Балтийска Юрий Лойко. - Я написал ходатайство в управление МЧС России, чтобы девчонок наградили. Руководство поддержало, бумаги ушли в Москву в министерство. Надеюсь, не оставят без внимания.

Напомним, в декабре прошлого года Александра Макаренко и Диана Короткая заметили, как под лед провалился ребенок. Никого из взрослых рядом не оказалось. Девочки бросились спасать человека.

Им удалось быстро вытащить мальчика из холодной воды. Укутали его в свою верхнюю одежду, привели в школу - за помощью взрослых.

К счастью, помощь врачей никому из ребят не потребовалась.