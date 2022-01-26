В Отрадном начал разрушаться Каменный спуск, о строительстве которого подрядчик не успел отчитаться

Свежие разрушения на Каменном спуске в Отрадном Фото: предоставлено очевидцем

Каменный спуск в Отрадном, который был построен в рамках проекта «Отрадное 2.0 - Территория легенд», ставшего победителем конкурса Минстроя России, начал понемногу разваливаться. Об этом рассказали местные жители в сообществе «Наше Отрадное-Светлогорск», приложив соответствующие фотографии.

Судя по снимкам, площадка спуска, выходящая на пляж, пострадала во время недавних штормов. Некоторые стальные опоры погнуло выброшенными на берег стволами деревьев, а на других и вовсе лопнул сварочный шов.

Кроме того, пострадала и верхняя площадка Каменного спуска, до которой волны дотянуться не могли, – в некоторых местах отвалилась облицовочная плитка.

Напомним, что строительством объекта занималась компания «СибСтрой». Она должна была отчитаться о выполнении работ еще 30 сентября прошлого года, однако дело пока не доведено до конца. Например, до сих пор не установлен фонтан в сквере «Источник любви».