«Где общественники были 15 лет?» - Евгений Маслов прокомментировал предстоящий снос казармы в Черняховске

Казарма на улице Гагарина в Черняховске Фото: Сообщество "Новый Черняховск"

Здание казармы на улице Гагарина в Черняховске, которое намеревается снести собственник, не является памятником. Об этом корреспонденту «Комсомолки» сообщил руководитель региональной службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов.

- Этот дом не памятник. Хотя все признаки налицо. Не хуже других. Однако не могу поступиться принципами. Был бы совсем уникальным, обязательно вмешались бы, - прокомментировал ситуацию Маслов. - Этот рядовой. Может, памятник, может, и нет. В комплекс казарм точно не входит. Куда смотрели черняховские и областного разлива краеведы раньше? Сейчас вмешиваться - в любом суде проиграем, да и не хочу в очередной раз погружаться в коррупционные схемы.

Отреагировал чиновник и на замечание общественников, упрекнувших службу в том, что здание будет снесено «под предлогом неуточненного состава».

- За эти 15 лет общественники могли бы написать 150 заявлений. Не написали, - продолжил Маслов. - При этом купленную общественниками усадьбу в Лужках Озерского района они успешно уничтожают своим бездействием. Кто-то им вечно мешает. Если честно, мне уже давно несимпатичны «защитники наследия по интернету». Мы опираемся на людей дела.

Маслов добавил, что собственника казарм служба обяжет подготовить раздел перед сносом для обеспечения сохранности рядом стоящих памятников. Это раздел будет с государственной историко-культурной экспертизой.

- Посмотрим, к каким выводам придут эксперты Минкультуры России, - заключил он.