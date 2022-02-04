«У ребенка остались отец и бабушка»: власти помогут семье женщины, погибшей на Моспроспекте

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Региональное министерство социальной политики окажет помощь семье калининградки, погибшей в четверг на Московском проспекте в Калининграде. Напомним, вечером 3 февраля грузовик сбил маму с коляской на переходе у подъема на Второй эстакадный мост. Женщина погибла на месте, ее сын выжил и сейчас находится в детской областной больнице. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Как сообщили в правительстве области, у мальчика есть отец и бабушка. По предварительным данным, мужчина сейчас находится в рейсе на судне.

- Решить вопрос с опекунством сможет бабушка в кратчайшие сроки, - отметили в правительстве. - Министерство социальной политики окажет правовую помощь семье в оформлении документов на ребенка, а также в случае необходимости - социально-психологическую поддержку.

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