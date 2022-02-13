Зинаида Кириенко в Светлогорске: «Я очень разочарована нынешним временем, в котором для меня нет места»

Зинаида Кириенко приезжала в Калининградскую область в 2013 году. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу, 12 февраля, умерла российская и советская актриса Зинаида Кириенко. Она ушла из жизни в возрасте 88 лет в больнице.

Зинаида Михайловна приезжала в Калининградскую область нечасто. В 2013 году она стала почетной гостьей кинофестиваля «Балтийские дебюты» в Светлогорске. Тем же летом приезжал в Светлогорск и недавно ушедший Леонид Куравлев.

В 2013 году Зинаида Кириенко дала интервью «Комсомолке», в котором рассказывала о любимом фильме «Тихий Дон», заграничный поездках. Говорила и о том, что ее почти не зовут сниматься в кино.

- Я очень разочарована нынешним временем, в котором для меня нет места. Считаю, это неправильно. У нас очень многое теряется благодаря этому невниманию. И это не только в актерской профессии, - сетовала она и призналась, что очень хотела бы «играть современную женщину». - Не бабулю. Потому что на бабулю я не тяну. Это тоже моя драма. Если бы я выглядела как старушка, то я бы смирилась и играла бабушек. А у меня достаточно энергии, человеческой и актерской потенции, чтобы делать что-то серьезное.

Актриса сравнивала современные фильмы и картины старой школы, которые ей нравились больше.

- Раньше же пытались докопаться до глубины, интересна была психология человека, чувства, мысли. Такие фильмы формируют молодого человека. А сегодня чем откровеннее гламурят, тем ребенку интереснее. Что у него останется в душе? Скажется это не сразу, но скажется обязательно. Психологией человека надо заниматься, его жизнью! Идеально это помочь человеку выйти из трудной ситуации. Это задача искусства, классической литературы. Люди, которые пропагандируют аморалку – преступники.

Напомним, Зинаида Кириенко сыграла в таких фильмах, как «Поэма о море» и «Судьба человека». Известность актриса получила после исполнения роли Натальи в фильме своего учителя Сергея Герасимова «Тихий Дон».