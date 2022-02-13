Рабочие откачали воду и обследовали немецкий тоннель под зданием библиотеки в Черняховске

. Фото: Сообщество "Новый Черняховск"

В Черняховске продолжают изучать таинственный тоннель, который был обнаружен в январе под зданием городской библиотеки на улице Калинина. Как сообщается в группе «Новый Черняховск» во ВКонтакте, в подземелье удалось спуститься.

Получилось откачать воду, и рабочий прошелся по тоннелю. Выпрямиться там в полный рост человек не смог.

По одной из версий, речь идет о довоенном дренажном сооружении.

Напомним, тоннель был откопан в Черняховске во время проведения ремонтных работ у здания библиотеки.