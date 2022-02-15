Женская сборная по керлингу с калининградкой в составе обыграла команду Китая на Олимпиаде

Наши девочки в Пекине. Фото: Instagram.com

Женская сборная России по керлингу, в составе которой есть калининградка Юлия Портунова, одержала победу над сборной Китая на Олимпиаде в Пекине. Игра состоялась во вторник, 15 февраля. Эта победа стала первой в Пекине – ранее наши девушки только проигрывали: сборным США, Швейцарии, Кореи, Японии, Канады и Дании. И хотя впереди еще пара игр, у наших спортсменок уже нет шансов на медали.

По мнению Павла Колобухова, президента Федерации керлинга Калининградской области, команда у нас сильная и заслуживает медали, но у спортсменок неправильный настрой.

- Девчонки почему-то потеряли веру в себя. И это с самого начала пошло, с первой встречи с США. Спорт - это же не только сила и скорость. Это и настрой, и кураж. А девочки потеряли это чувство, - говорил «Комсомолке» Павел Колобухов.

Отметим, наша команда действительно не хуже своих соперниц. Они упорно тренировались, показывали хорошие результаты на чемпионате мира-2021, шли к Олимпиаде. Но в Пекине девочкам совсем не везет.