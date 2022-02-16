В Калининградской области ужесточаются требования к торговле алкоголем в жилых домах

Изменения коснутся пивных магазинов, расположенных в многоквартирных домах и работающих под видом баров в ночное время. Фото: Владимир ВОРСОБИН

Во вторник, 15 февраля, во время оперативного совещания в региональном правительстве заместитель председателя областного правительства Ирина Сорокина представила изменения, которые необходимо внести в действующий закон «О розничной продаже алкогольной продукции на территории Калининградской области».

- Мы получаем жалобы граждан на объекты, где под видом общепита фактически производится продажа пивных напитков в ночное время, запрещенное для розничной продажи алкоголя, - отметила Ирина Сорокина. - Контрольные закупки, организованные нашим министерством регионального контроля, также подтверждают: такие точки реализации пивной продукции фактически являются магазинами и не отвечают требованиям, предъявляемым к организациям общественного питания.

Говоря о сути изменений и ужесточения требований к продаже алкоголя в жилых домах, зампредседателя отметила, что речь идет об увеличении минимальной площади зала обслуживания в барах, пабах и других объектах общественного питания.

- Увеличение размера площади зала обслуживания посетителей в первую очередь затронет пивные магазины, расположенные в многоквартирных домах и работающие под видом баров в ночное время. Впрочем, торговые объекты, не соответствующие установленным размерам минимальной площади торгового зала, смогут продолжить деятельность по розничной продаже пива, но исключительно с 11 до 21 часа, – сообщила Сорокина.

В ближайшее время чиновники обсудят законопроект с бизнес-сообществом.

Ранее губернатора Антона Алиханова возмутили пять алкомаркетов в доме на окраине Калининграда.