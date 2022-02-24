«Запасы заканчиваются»: калининградский бизнес обратился к Мишустину из-за коллапса на литовско-белорусской границе

В очереди на досмотр на международных автомобильных пограничных пунктах Беларуси и Литвы уже больше двух недель стоят сотни фур. Большинство принадлежат калининградским перевозчикам и должны доставить грузы в наш регион.

Как пишет «РБК-Калининград», бизнес-объединение «Балтийский деловой Клуб» обратилось с открытым письмом к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и просит помочь разрешить ситуацию.

«В связи с задержкой грузов у калининградских предприятий заканчиваются складские запасы, останавливаются конвейеры непрерывных производств, и, безусловно, остановка поставок сырья и материалов для местных производств, - говорится в письме. - Ситуация последних дней еще раз показала, что решение обозначенных проблем очевидно требует форсирования, поскольку затягивание их разрешения напрямую угрожает транспортной безопасности региона».

По информации «РБК-Калининград», обратиться к премьер-министру РФ собираются и другие бизнес-объединения региона.

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