В аэропорту Калининграда сообщили об отмене нескольких рейсов в Москву

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В воскресенье, 27 февраля, в калининградском аэропорту отменили рейсы ЕК 7952, КС 1584 и S7 1214 в Москву. Судя по онлайн-табло «Храброво», вылет в Домодедово был запланирован на 11.00, но рейс не состоится.

Кроме того, объявлено о задержке еще нескольких вылетов: речь идет о московских рейсах, запланированных на 13.00, 13.55, 17.55 и 22.00, а также о вылетах в Санкт-Петербург (14.00) и Берлин (14.20).

Напомним, накануне стало известно о том, что страны Прибалтики закрывают свое воздушное пространство для полетов российских авиакомпаний. По словам губернатора Антона Алиханова, это не приведет к полной отмене авиасообщения, поскольку самолеты по-прежнему смогут летать над водами Балтийского моря. Рейсы в Москву и другие российские города будут осуществляться по новому маршруту, из-за чего время перелета увеличится.