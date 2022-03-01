Ермак: «Дом культуры в Петрово можно выкупить лишь на деньги муниципалитета»

ДК в Петрово Фото: Иван МАРКОВ

В понедельник, 28 февраля, во время прямого эфира Центра управления регионом у министра культуры и туризма Андрея Ермака спросили, какой будет судьба Дома культуры в поселке Петрово Гурьевского района.

- Вы знаете, что он сейчас находится в здании, которое не принадлежит муниципалитету, оно принадлежит зверохозяйству «Гурьевское», - ответил Ермак. - Я знаю, что еще в 2019 году администрация разработала проектно-сметную документацию и в текущих ценах реконструкция Дома культуры составляет 80 миллионов рублей.

По словам Ермака, администрация муниципалитета решает вопрос, строить новый ДК либо реконструировать старый. При первом варианте, правда, придется делать новую ПСД, а во втором – решать вопрос со зверохозяйством о выкупе здания.

- Если администрации Гурьевска удастся договориться с руководством зверохозяйства о том, чтобы они передали на каких-то условиях это здание в собственность муниципалитета, тогда эти деньги могут быть выделены. Если не удастся, будет вариант выкупа здания за счет денег муниципалитета (другого варианта пока, кроме денег муниципалитета, нет). По срокам мне пока сложно сказать, но мы надеемся, что это произойдет до лета, - добавил Ермак.

Напомним, что в ноябре прошлого года «Комсомолка» уже писала об ужасающем состоянии самого крупного сельского ДК в стране и о том, как относительно современное здание пришло в запустение.