У побережья Балтийска пронесся водяной смерч

Водяной смерч появился утром в воскресенье, 10 июля, недалеко от пляжа в Балтийске. Очевидцам удалось снять явление на видео.

- Образованию смерчей сегодня способствует относительно прохладный приземный воздух (около +16...+17 градусов), вследствие чего нисходящие потоки под кучево-дождевой облачностью провоцируют усиление восходящих потоков с более теплой поверхности воды (около +18...+19 градусов), - объяснили появление смерча в сообществе «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Метеорологи отмечают, что водяные смерчи имеют достаточно слабую силу и редко выходят на сушу. Правда, в случае выхода на берег торнадо все же могут нанести определенный ущерб.

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