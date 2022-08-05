В Черняховске раскопанный старинный колодец накрыли смотровым стеклом

. Фото: Сообщество "Новый Черняховск"

В Черняховске завершили благоустройство у найденного 17-метрового колодца. Напомним, таинственный немецкий колодец обнаружили весной этого года, когда делали ремонт во дворе администрации.

. Фото: Сообщество "Новый Черняховск"

Власти решили не закапывать колодец, а превратить его в достопримечательность. Так были установлены старые гидранты, а сам вход в подземелье накрыли смотровым стеклом.

В январе в Черняховске во время проведения ремонтных работ у здания библиотеки откопали тоннель. В феврале его очистили и обследовали. Он оказался дренажным сооружением.