Разрушают лес и берега: Антон Алиханов устроил рейд по незаконным парковкам у моря

Автомобили, которые сфотографировал губернатор. Фото: Антон АЛИХАНОВ

Губернатор Антон Алиханов вместе с отцом и сыном прокатились на велосипедах вдоль моря. Главу региона возмутили припаркованные на побережье автомобили. Фотоотчет рейда он выложил в телеграм-канале.

«Построили огромную парковку для любителей отдыхать на берегу моря, но некоторые все продолжают разрушать лес и берега. Будем штрафовать, а еще строить новые велодорожки», - написал глава региона.

Он добавил, что «уже заключен контракт на строительство велодорожки по всей протяженности Куршской косы».

Напомним, многострадальную дорожку на Куршской косе обещают начать строить 15 августа.