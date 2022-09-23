Редких кустарниковых собак в Калининградский зоопарк могут привезти в октябре

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Фото: Московский зоопарк
Кустарниковых собак в Калининград из Московского зоопарка могут привезти уже в октябре. Об этом в телеграм-канале сообщила директор Калининградского зоопарка Светлана Соколова.
Руководитель зоопарка отметила, что у этих удивительных животных на лапах – перепонки.
Ранее сообщалось, что в Калининградский зоопарк этой осенью хотят привезти кустарниковых собак. Таких зверей в учреждении никогда не содержали.
Этот вид очень древний, обитатель лесов Центральной и Южной Америки, до недавнего времени считался вымершим и был известен только по окаменелым останкам, найденным в Бразилии.
Редких зверей поселят в вольер, где жили полярные волки.