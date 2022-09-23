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Дом. Семья23 сентября 2022 18:17

Редких кустарниковых собак в Калининградский зоопарк могут привезти в октябре

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Московский зоопарк

Кустарниковых собак в Калининград из Московского зоопарка могут привезти уже в октябре. Об этом в телеграм-канале сообщила директор Калининградского зоопарка Светлана Соколова.

Руководитель зоопарка отметила, что у этих удивительных животных на лапах – перепонки.

Ранее сообщалось, что в Калининградский зоопарк этой осенью хотят привезти кустарниковых собак. Таких зверей в учреждении никогда не содержали.

Этот вид очень древний, обитатель лесов Центральной и Южной Америки, до недавнего времени считался вымершим и был известен только по окаменелым останкам, найденным в Бразилии.

Редких зверей поселят в вольер, где жили полярные волки.