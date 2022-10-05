Солнечные часы в Светлогорске внесли в список особо охраняемых объектов культурного наследия

. Фото: Светлогорский городской округ

В Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России включили солнечные часы «Зодиак» в Светлогорске. В перечне памятников истории и культуры мозаичные часы значатся как объект культурного наследия регионального значения.

Об этом сообщил руководитель службы охраны памятников Евгений Маслов.

«Продолжаем наращивать темпы по количеству мероприятий в сфере государственной охраны объектов культурного наследия», - прокомментировал он.

Автором и руководителем художественной группы, создавшей солнечные часы «Зодиак», является светлогорский художник и мастер мозаики Николай Фролов. Произведение появилось на свет в 1974 году.

Также в перечень выявленных памятников истории и культуры в регионе включили объекты археологического наследия. Это грунтовый могильник Путилово-3 (II в. н. э. – IV в. н. э.) и Путилово-4 (XI в. н. э. – XII в. н. э) в поселке Путилово Зеленоградского района, поселение Путилово-6 (VI в. до н. э. – V в. н. э.), селище Лазовское-1 (IV в. до н. э. – II в. до н. э., VI в. н. э. – XVI в. н. э.) у поселка Лазовское Гурьевского района.