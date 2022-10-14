По сотне в день: В Калининграде начали расставлять желтые контейнеры с песком

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В Калининграде начали расставлять желтые контейнеры для песко-соляной смеси. Об этом сообщил в эфире передачи «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда» директор предприятия «Чистота» Юрий Егоров.

- Контейнеры начали расставлять с понедельника. У нас их 2290 штук. За один день не расставишь. В смену мы выставляем по 100 контейнеров. При необходимости задействуем больше техники. Планируем контейнеры в течение месяца установить, - сказал Юрий Егоров.

Он отметил, что желтые пластиковые боксы сразу наполняют песко-соляной смесью.

- Наполняем их на одну треть, где-то наполовину. Готовимся к зиме, чтобы все было приготовлено и на улицах, - сказал руководитель «Чистоты».

Напомним, 13 октября власти сообщили, что в Калининграде к зиме заготовят 15 тысяч тонн соли, ее везут из Белоруссии и регионов России.