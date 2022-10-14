На здании бывшей Дирекции имперских железных дорог в Калининграде до Нового года установят скульптуру

В Калининграде завершается работа над созданием скульптурной композиции, которая в довоенные годы украшала здание Дирекции имперских железных дорог (ныне – жилой дом на Ленинском проспекте, 117). Об этом в эфире передачи «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда» сообщил глава регионального Фонда капремонта Олег Туркин. Две сидячие фигуры из камня, которые держат колесо, расположенные на крыше, по архитектурно-научному называются акротерий.

- Акротерий мы ставим за счет средств областного бюджета. Работы на завершающем этапе. 3D-модель была собрана, сейчас – завершающая стадия заливки скульптуры. Она уже дорабатывается, дошлифовывается. В ближайшее время, до Нового года, постараемся это сделать – мы приступим к ее монтажу. Уже и место, и подсветка для нее готовы, - сказал Олег Туркин.

Как говорил ранее Олег Туркин, старая скульптурная композиция не подлежала восстановлению.

Здание Дирекции имперских железных дорог было построено в Кёнигсберге на Форштадтише Ланггассе в 1895 году. В войну сильно пострадало, было восстановлено в 1950 году как жилой дом. Дом ныне является объектом культурного наследия регионального значения.