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НовостиОбщество26 октября 2022 15:42

Новый рекорд: В Калининградской области нашли белый гриб весом 888 граммов

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Группа "Подслушано Зеленоградск" в "ВКонтакте"

Похоже, в Калининградской области поставлен новый рекорд – был найден огромный белый гриб, вес которого составил без малого 900 граммов.

Фотографию находки выложили в группе «Подслушано Зеленоградск».

Где именно был обнаружен этот здоровяк, не уточняется, но, по словам автора поста, вес гриба составляет 888 граммов.

Гриб весит 888 граммов.

Гриб весит 888 граммов.

Фото: Группа "Подслушано Зеленоградск" в "ВКонтакте"

Ранее «Комсомолка» писала о том, что в лесу под Светлым калининградка нашла гигантский белый гриб, вес которого составил 600 граммов.

- Это самый большой и самый красивый гриб в истории моих грибных походов, - призналась Марина. Свой гриб она порезала и заморозила, чтобы зимой сварить из него ароматный суп.