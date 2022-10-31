Он уже не мог выполнить простейшие команды: Калининградские хирурги спасли студента после тяжелой травмы головы

. Фото: Правительство Калининградской области

Нейрохирурги детской областной больницы спасли юного каратиста – 16-летний студент-первокурсник получил тяжелую травму головы на соревнованиях. Интересно, что сначала от полученного удара у парня просто болела голова. Он даже смог принять участие во втором бое и церемонии награждения.

Вечером, когда юноша уже был дома, ему стало плохо – потерял сознание. Уже в больнице парню сделали КТ, выявили гематому. Пациент был в сознании, но уже не отвечал, не мог выполнить простейшие команды, движения были спонтанными, и его состояние стремительно ухудшалось.

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, медики, дежурившие на соревнованиях, при осмотре травму не обнаружили. Уже в больнице было выявлено смещение структур мозга, сильно кровоточила средняя оболочная артерия. При таких повреждениях гематома развивается стремительно.

«В результате успешного оперативного вмешательства, которое длилось 2,5 часа, нейрохирург Сергей Макаров удалил гематому объемом 80 миллилитров», - отметили в правительстве.

Сразу же после операции пациент пришел в сознание, процесс восстановления шел очень быстро, и уже через девять дней, 31 октября, его выписали из больницы.

Калининградские хирурги уже спасали жизнь, и не раз. Об одном таком случае читайте здесь.