ДТП с участием маршрутки на трассе Калининград – Мамоново заинтересовалась прокуратура

. Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области

Прокуратура сообщила о том, что взяла под контроль установление всех обстоятельств ДТП с пассажирским микроавтобусом под Мамоново. В результате аварии, напомним, водитель и четыре пассажира маршрутки получили травмы и находятся в больнице.

«Прокуратура Багратионовского района по поручению прокуратуры области контролирует установление всех обстоятельств происшествия, а также ход процессуальной проверки», - говорится в сообщении пресс-службы региональной прокуратуры.

Напомним, вечером 31 октября рейсовый микроавтобус «Форд» следовал по маршруту Калининград – Мамоново. На участке автодороги вблизи Мамоново 40-летний водитель маршрутки допустил столкновение с трактором с прицепом.