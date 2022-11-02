Фонд капремонта показал роспись, которой украсят приют у синагоги. Она похожа на неумелые детские рисунки

Одна из керамических плиток с авторской росписью. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

В Калининграде продолжается ремонт исторического здания сиротского приюта у синагоги на ул. Октябрьской. Фонд капремонта занимается не только фасадом, но и подъездом, там решено привести в порядок плитку, которой облицованы стены. В местах, где плитки нет, придумали вставить керамические элементы.

2 ноября глава Фонда капремонта презентовал серию керамических плиток с авторской надглазурной ручной росписью. Она похожа на неумелые школьные рисунки с урока изо. Картинки едва ли можно назвать высокохудожественными или стильными. Однако ими решили облагородить подъезд старинного здания.

«Художественная роспись будет размещена в нишах между исторической сохранившейся плиткой, которая вскрылась под слоем штукатурки при ремонте подъезда. Работы по капитальному ремонту дома выполняем за счет субсидии губернатора», - сообщили в Фонде капремонта.

. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

Как рассказали в фонде, автор рисунков и росписи – калининградский художник и керамист Татьяна Ляшук.

«На керамических плитках выполнена мной авторская роспись специальными обжиговыми красками – городские пейзажи в стиле быстрых акварельных зарисовок», - говорит она.

Ранее об идее украсить подъезд керамической плиткой авторской работы говорил «Комсомолке» руководитель фонда Олег Туркин.

- В процессе ремонта в подъезде обнаружили клинкерную плитку, которая скрывалась под штукатуркой. Так вот там есть недостающие плитки, «окошки», расположенные в определенных местах. Мы решили изготовить для этих мест изразцы – художник-керамист их уже делает по спецзаказу, - рассказывал Олег Туркин в сентябре.

В подъезде, где сохранились немецкие перила (их трогать не будут), установят новую входную дверь. Кто ее будет изготавливать, пока неизвестно.