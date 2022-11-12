Дом с женой и детьми в Гвардейске поджег 45-летний глава семейства

. Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области

В Гвардейске 45-летний мужчина поджег дом, в котором находилась его семья. Женщина и мальчики 13 и 17 лет получили ожоги. Об этом сообщает «Клопс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Пожар случился в ночь на субботу, 12 ноября в Гвардейске. На часах было 02:45, когда поступило сообщение о возгорании на улице Советской. Огнем был объят одноэтажный кирпичный дом с мансардой довоенной постройки.

По предварительным данным, глава семейства облил дом горючей смесью. Жена получила серьезные ожоги, пострадали двое детей и сам мужчина.

Всего в ликвидации пожара участвовали более 30 человек из пожарно-спасательных частей и 6 единиц техники.