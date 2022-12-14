Ремонт бывшего банка «Восточно-прусский ландшафт» на ул. Тюленина наметили на 2023 год

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Историческое здание банка «Восточно-прусский ландшафт», расположенное на улице Тюленина, 17-19, отремонтируют в 2023 году. Об этом сообщили в Службе охраны объектов культурного наследия Калининградской области.

«В прошлом году отремонтировали кровлю, подготовили проект ремонта фасада. В следующем году рассчитываем начать эти работы», - отметили в Службе.

Сельскохозяйственный кредитный банк «Восточно-прусский ландшафт» был построен в 1901 году в стиле нового барокко по проекту архитектора Ляйдиха. Один из самых интересных объектов старого Кёнигсберга сегодня принадлежит Минобороны.

Здание разрушается не первое десятилетие, и вот, наконец, за него взялись. Региональные власти после договоренности с военным ведомством взяли этот объект культурного наследия во временное пользование. Это позволило выделить средства из областного бюджета на восстановление памятника архитектуры.

- Мы пошли по пути ремонта. Если бы пошли по пути реставрации, то порядок стоимости был бы в несколько раз выше. Но, простите, на собственность, которая не областная, таких средств нет. А здание нужно приводить в порядок, - говорил Евгений Маслов зимой 2021 года.

Старинный герб кенигсбергского банка восстанавливать не планируют. А вот красивые элементы над крышей и над входом восстановят.