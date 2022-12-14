С подростками, которые угрожали выпрыгнуть из окна, работают следователи

Следственный комитет проводит проверку после сообщения, что трое подростков в Калининграде угрожали выпрыгнуть из окна. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как ранее сообщала «Комсомолка», инцидент произошел на улице Памяти павших в Афганистане. Трое детей закрылись в квартире на четвертом этаже многоквартирного жилого дома и угрожали выпрыгнуть из окна.

Позже в Интернете появилось видеообращение, записанное подростками, в котором они сообщили о том, что заперлись в квартире от матери, которая, с их слов, систематически применяет к ним насилие.

Сейчас с ними работают следователи регионального управления Следственного комитета. В рамках доследственной проверки будут детально проверены все обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.