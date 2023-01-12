Мессенджеры, аптеки и кино: как провели новогодние праздники калининградцы

Жители Калининграда активнее пользовались мобильным интернетом на этих зимних каникулах. Объем трафика вырос на 16% по сравнению с прошлым годом, при этом традиционные голосовые вызовы все чаще уступают свое место звонкам в чатах и мессенджерах. К таким выводам пришли аналитики МегаФона, изучив обезличенные данные по активности в сети.

В эти новогодние праздники жители региона на 7% реже поздравляли родных и близких с помощью традиционных голосовых вызовов – им на смену пришли звонки и чаты в мессенджерах. По общему объему передачи данных в регионе лидирует Telegram – на него пришлось 54% от общего трафика всех приложений для общения. Второе место занимает What’s App с долей 46%. Среди социальных сетей с начала года пальму первенства держит ВКонтакте с долей трафика 78%.

Перед Новым годом и в середине каникул калининградцы активно закупали витамины и лекарства. Резкий скачок заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе отразился и на мобильной активности: интернет-трафик на сайтах аптек увеличился более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом самым популярным днем для приобретения лекарственных средств в онлайн-аптеках стало 27 декабря, когда спрос вырос в 2,2 раза по сравнению с обычным днем месяца. Вторая волна интереса к товарам в аптеках была зафиксирована 4 января.

Также в топ самых востребованных сайтов в канун Нового года вошли ресурсы по доставке продуктов на дом. Калининградцы задумались о покупке еды накануне праздников – пик посещаемости сайтов с доставкой на дом пришелся на 30 декабря, а вот наименьший интерес зафиксирован 1 января.

В предновогодней суете жителям региона было не до просмотров фильмов в онлайн-кинотеатрах. Интерес к таким сайтам стал нарастать лишь 6, 7 и 8 января – в эти дни интернет-трафик вырос на 30% по сравнению с первыми днями года.

«МегаФон постоянно работает над развитием сети в Калининграде, чтобы обеспечить местных жителей и гостей региона надежной мобильной связью. В 2022 году мы построили базовые станции в популярных курортных городах - Балтийске, Янтарном и Пионерском и покрыли сетью LTE более 100 километров песчаных пляжей от Куршской косы до Балтийской. Также мы расширили покрытие сети и увеличили скорости мобильного интернета в густонаселенных районах Калининграда – Ленинградском и Московском. А в конце года специалисты компании улучшили качество звонков в мессенджерах, чтобы предоставить нашим абонентам доступ к качественным сервисам даже в момент традиционно возрастающей нагрузки на сеть в новогоднюю ночь», – комментирует Сергей Лихобабин, директор МегаФона в Калининграде.

Телеком-статистика свидетельствует о том, что жители Калининградской области в этом году намного охотнее встречали Новый год и проводили каникулы в дальних путешествиях. Число туристов, отправившихся в это время за рубеж, на 15% превысило прошлогодние значения и почти сравнялось с допандемийным периодом. Этой зимой у калининградцев в тренде оказались Белоруссия, Турция и ОАЭ, куда в общей сложности отправились почти 20% абонентов оператора. Повышенный интерес калининградцев получили Шри-Ланка (рост в 2 раза), Индонезия (рост в 3 раза). Среди экзотических направлений можно отметить также Сьерра-Леоне, Палестину и Суринам. В целом за этот период жители Калининградской области побывали в 160 странах мира.

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