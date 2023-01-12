Поваленные ветром сосны в Куликово продадут населению

. Фото: Александр КАТЕРУША

Поваленные штормовым ветром на побережье в Куликово сосны продадут населению. Об этом говорится в комментарии Минприроды региона на страничке областного правительства в «ВКонтакте».

«Поваленные ветром сосны будут в этом году продадут населению», - сообщили в министерстве.

Отмечается, что эти сосны войдут в расчетную общую лесосеку этого года.

«То есть, когда население будет подавать заявки на покупку дров. С 1 мая – для общей категории граждан и с 1 февраля – будут приниматься заявки на выдачу дров для малоимущих»

В Минпророды сообщили также, что высадку новых сосен рассмотрят лишь в следующем году.

«В прошлом году провели лесопатологическое исследование местности – прибрежный склон не пригоден к высадке саженцев. У саженцев корневая система еще формируется, корни не глубокие и большая вероятность, что через некоторое время деревья размоет. Кроме того, сосны, которые были смыты, имели хорошо сформированную корневую систему, однако она не смогла противостоять стихии. Поэтому необходимо перед посадкой проводить берегоукрепительные работы, иначе все это будет напрасно», - рассказали в Минприроды.