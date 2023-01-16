Прокуратура: На рабочего в Черняховске упало стекло весом 2 тонны

Городская прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств гибели рабочего на предприятии в Черняховске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как ранее сообщала «Комсомолка», 12 января на территории цеха сборки стеклопакетов на 44-летнего бригадира цеха упал паллет со стеклами в деревянном каркасе весом порядка 2 тонн.

В результате происшествия мужчина скончался на месте.

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, ход доследственной проверки и принятие процессуального решения, а также даст оценку исполнения федерального законодательства.