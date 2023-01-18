В Калининграде нашли подрядчика, который отремонтирует здание банка «Восточно-Прусский ландшафт» на ул. Тюленина

. Фото: Александр КАТЕРУША

Власти Калининградской области определились с подрядчиком, который займется ремонтом здания банка «Восточно-Прусский ландшафт» на ул. Тюленина в Калининграде. Документы электронного аукциона размещены на сайте госзакупок.

Известно, что контракт на 22.46 млн рублей заключат с ИП Скрендо А. А.

Срок начала выполнения работ – с 1 апреля. Срок выполнения работ – до 30 сентября.

Согласно документам подрядчик обещает выполнить ремонт крыши и фасада объекта культурного наследия.

О планах отремонтировать здание-памятник банка «Восточно-прусский ландшафт» говорилось в декабре 2022 года.

Сельскохозяйственный кредитный банк «Восточно-прусский ландшафт» был построен в начале XX века в стиле нового барокко по проекту архитектора Ляйдиха. Один из самых интересных объектов старого Кенигсберга сегодня принадлежит Минобороны.

Здание разрушается не первое десятилетие.