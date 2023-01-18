В Калининграде нашли подрядчика, который отремонтирует здание банка «Восточно-Прусский ландшафт» на ул. Тюленина

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Фото: Александр КАТЕРУША
Власти Калининградской области определились с подрядчиком, который займется ремонтом здания банка «Восточно-Прусский ландшафт» на ул. Тюленина в Калининграде. Документы электронного аукциона размещены на сайте госзакупок.
Известно, что контракт на 22.46 млн рублей заключат с ИП Скрендо А. А.
Срок начала выполнения работ – с 1 апреля. Срок выполнения работ – до 30 сентября.
Согласно документам подрядчик обещает выполнить ремонт крыши и фасада объекта культурного наследия.
О планах отремонтировать здание-памятник банка «Восточно-прусский ландшафт» говорилось в декабре 2022 года.
Сельскохозяйственный кредитный банк «Восточно-прусский ландшафт» был построен в начале XX века в стиле нового барокко по проекту архитектора Ляйдиха. Один из самых интересных объектов старого Кенигсберга сегодня принадлежит Минобороны.
Здание разрушается не первое десятилетие.