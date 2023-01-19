Проект подводного парка на Синявинском озере представят на крупнейшей в России дайвинг-выставке

Власти Калининградской области в 2023 году намерены реализовывать проект по созданию подводного археологического парка на Синявинском озере под Янтарным.

В ближайшее время проект будет презентован на самой большой в России выставке на тему дайвинга.

Об этом в эфире «Business FM Калининград» рассказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

- Это совершенно блестящая идея Музея Мирового океана. Уверен, она привлечет не только нишевых туристов, которые профессионально занимаются дайвингом, но и начинающих дайверов, - сказал министр.

Он отметил, что это интересный, совсем новый взгляд на регион.

- Калининградскую область мы показывали с улицы, с воды, с воздуха, а теперь можем показать и из-под воды, - сказал Андрей Ермак.