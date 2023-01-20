У Рыбной деревни и на площади Победы кататься нельзя: Елена Дятлова подпишет документ о самокатах в Калининграде

. Фото: мэрия Калининграда

В администрации Калининграда подготовили нормативный документ, в котором сказано, кто, где и как может кататься на самокатах в городе. Скоро документ ляжет на подпись главе администрации Елене Дятловой.

Этот вопрос обсуждался еще в 2022 году. «Комсомолка» подробно рассказывала о грядущих ограничениях и штрафах.

Да, в мэрии отметили, что наказывать нарушителей будет не администрация города.

«Штрафы пропишет в оферте прокатная фирма, о чем она конечно же заранее уведомит своих клиентов. А по части соблюдения ПДД, тут, как и всегда, полномочия ГИБДД», - сообщили в администрации.

Напомним, по новым правилам на самокате запрещено ездить детям до 14 лет. Также нельзя вдвоем, пьяным, с детьми или животными, тяжелыми вещами. Нельзя разгоняться быстрее 25 км/ч.

Постановлением, когда оно будет подписано, будет утвержден и список зон, где нельзя быстрее 15 км\ч:

1) Озеро Поплавок;

2) Площадь Василевского;

3) Южный парк;

4) Центральный парк

5) Парк Макса Ашманна;

6) Остров Канта;

7) Озеро Летнее;

8) Ленинский проспект;

9) ул. Черняховского;

10) наб. Трибуца;

11) Верхнее озеро;

12) Нижнее озеро;

13) Каштановый парк.

Также в городе определили места, где вообще нельзя ездить на самокатах. Это, например, мемориал 1200 гвардейцам, территория площади Победы, территория Собора Христа Спасителя, променад Рыбной деревни;

«Нельзя на самокате ехать поперек той же площади Победы, а проехать по тротуару (по периметру) вполне можно», - поясняют в мэрии.