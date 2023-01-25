Калининградцев приглашают на бесплатный творческий вечер, посвященный 85-летию Высоцкого

В Калининграде в библиотеке имени Чехова, на Московском проспекте, 39, в среду, 25 января, пройдет творческий вечер. Его приурочили к 85-летию поэта Владимира Высоцкого. Об этом «Комсомолке» сообщила руководитель клуба «Высоцкий в Калининграде» Марина Цветкова.

Гости увидят выставку книг и послушают песни Владимира Высоцкого.

В программе вечера: презентация клипа Дениса Штейна «Здесь лапы у елей дрожат на ветру», чтение стихов, музыкальный концерт.

Также в рамках мероприятия будет работать открытый микрофон – все желающие смогут спеть песню, высказаться или выступить со стихотворением.

Начало вечера в 17:00. Вход свободный.

Напомним, в Калининграде библиотеке на улице Бакинской присвоят имя Владимира Высоцкого.