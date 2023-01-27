Премьеру фильма «Нюрнберг» в Калининграде ждут 11 февраля

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде 11 февраля планируют показать исторический фильм «Нюрнберг», съемки которого проходили в нашем городе. Об этом министр по культуре и туризму Андрей Ермак рассказал в эфире ЦУР региона во «ВКонтакте».

- Мы рассчитываем, что 11 февраля у нас будет премьера «Нюрнберга», как мы и договаривались. Масштабный фильм, который снимали в Калининграде. Было очень много интересных эпизодов, с этим фильмом связанных. Начиная с жалоб людей на столбики, которые поставили, и люди не могли припарковаться, заканчивая тем, что пришлось отключать часть освещения на Ленинском проспекте, потому что оператор увидел, что фонари бликуют в стеклах. А это же – Дворец правосудия. Там не было такого! Можно снять отдельный фильм о том, как снимали «Нюрнберг», - сказал Андрей Ермак.

Съемки исторического фильма «Нюрнберг», который рассказывает о громком судебном процессе 1945 года, проходили в Калининграде в 2021 году. В частности, местом работы киногруппы стала территория у здания кёнигсбергской биржи, в котором ныне расположен Музей изобразительных искусств.

Режиссером картины выступал Николай Лебедев («Экипаж», «Легенда № 17», «Звезда»). Читайте большое интервью с ним.

В ролях - молодые актеры Сергей Кемпо и Любовь Аксенова, а также звезды кино Евгений Миронов, Сергей Безруков, Алексей Бардуков, Игорь Петренко, Вольфганг Черни и другие.

О ЧЕМ ФИЛЬМ

1945 год. В Нюрнберге начинает работу Международный военный трибунал. На суд, который впоследствии назовут процессом века, съезжается огромное количество людей со всего мира: город переполнен журналистами, адвокатами, переводчиками, свидетелями и множеством участников и сотрудников процесса.

Среди тех, кто приезжает в Нюрнберг работать на процессе, - Игорь Волгин. Он молод, но прошел войну, имеет награды, владеет несколькими иностранными языками. Волгину предстоит быть переводчиком в составе советской делегации под руководством полковника Мигачева. Однажды на улице Нюрнберга Волгин встречает юную русскую девушку Лену…