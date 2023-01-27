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НовостиЗвезды27 января 2023 15:15

Сериал с Ефремовым и фильм про шахматы: Какое кино снимут в Калининграде в 2023 году

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининградской области в 2023 году пройдут съемки нескольких фильмов. В частности, продолжения детектива с Ефремовым.

Об этом министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак рассказал в эфире ЦУР региона во «ВКонтакте».

- Скорее всего, будет сниматься «Оффлайн-2» с Никитой Ефремовым. Сейчас мы хотим затащить в регион один очень интересный проект - фильм, связанный с тематикой шахмат. Подробностей продюсеры просят не разглашать. Пытаемся сделать так, чтобы часть этого фильма снималась в Калининграде, - сказал Андрей Ермак.

Отметил министр и интересный проект – 7 февраля, юбилейный показ «Титаника» в «Заре» к 25-летию премьеры этого фильма в нашем городе.

В Калининграде 11 февраля планируют показать исторический фильм «Нюрнберг».