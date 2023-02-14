Подведены итоги голосования за самое романтичное место Калининградской области

Завершено голосование за самое романтичное место Калининградской области. Опрос проводило региональное министерство по культуре и туризму. В опросе приняли участие почти 1500 человек, сообщает пресс-служба минкульта.

Определилась тройка лидеров:

Светлогорский лес у озера Тихое (парк творчества «Муза») - 37%, или 548 голосов;

балтийское побережье - 24%, или 346 голосов;

остров Канта и Рыбная деревня - 9%, или 134 голоса.

Отметим, министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак накануне празднования Дня всех влюбленных назвал самые романтичные места в Калининградской области.

- Это ботанический сад, вне всякого сомнения. Это Светлогорский лес, где озеро Тихое и железнодорожная станция. Ну и ладно, добавлю перчинки – 5-й форт. Почему – не скажу, - заинтриговал Андрей Ермак.