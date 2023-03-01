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НовостиОбщество1 марта 2023 6:00

В Зеленоградске крышки канализационных люков украшают мозаичными картинами

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Администрация Зеленоградска

В Зеленоградске на Курортном проспекте появился первый канализационный люк, крышка которого украшена мозаикой.

Как рассказали в администрации Зеленоградска, автор работ – местный дизайнер-мозаичист Павел Савельев.

Для картины он использовал голубую, синюю и зеленую смальту.

«Мастер оформил крышку одного из люков мозаикой в основных цветах города-курорта», - рассказали в администрации.

Цветную крышку можно найти возле сквера «Котофейня».

Ранее сообщалось, что в Зеленоградске на улице Володарской появились мозаичные панно, на которых изображены мыши с котами.