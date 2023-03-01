В Зеленоградске крышки канализационных люков украшают мозаичными картинами

. Фото: Администрация Зеленоградска

В Зеленоградске на Курортном проспекте появился первый канализационный люк, крышка которого украшена мозаикой.

Как рассказали в администрации Зеленоградска, автор работ – местный дизайнер-мозаичист Павел Савельев.

Для картины он использовал голубую, синюю и зеленую смальту.

«Мастер оформил крышку одного из люков мозаикой в основных цветах города-курорта», - рассказали в администрации.

Цветную крышку можно найти возле сквера «Котофейня».

Ранее сообщалось, что в Зеленоградске на улице Володарской появились мозаичные панно, на которых изображены мыши с котами.