В Калининградском зоопарке организовали вольер для кустарниковых собак

. Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.

В Калининградском зоопарке под кустарниковых собак приспособили вольер, в которым ранее попеременно жили медведи, тапиры и волки.

Как сообщила директор зоопарка Светлана Соколова, уличный вольер для кустарниковых собак уже прошел приемку.

«Мы ремонтировали, а фактически делали заново, бассейн, затягивали решетку мелкой сеткой и делали сверху металлический козырек. Ибо, как сказали нам коллеги из Московского зоопарка, откуда родом наши новые постояльцы, «они могут все - и копать, и лазить», - сообщила директор.

Собаки – а зовут их Моль, Крупная, Мелкая, Черточка, Полоска, Ожереловая и Ексель-Моксель – уже прогулялись по новому вольеру, который расположен на Липовой аллее вдоль границы с кортами.

Кустарниковых собак привезли в Калининград из Москвы в 2022 году. Ранее в нашем учреждении таких зверей никогда не содержали.

Этот вид очень древний, обитатель лесов Центральной и Южной Америки, до недавнего времени считался вымершим и был известен только по окаменелым останкам, найденным в Бразилии.