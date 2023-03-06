Министр напомнил калининградцам о самых романтичных местах для поцелуев

Министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак в преддверии 8 марта напомнил калининградцам топ самых лучших мест для поцелуев. Список он опубликовал в соцсетях и написал, что весна – самое романтичное время года.
В рейтинг попали:
Башня «Маяк» «Рыбной деревни»;
Эстакадный мост;
Музей Мирового океана с судном «Витязь»;
Калининградский ботанический сад;
Верхнее озеро;
Нижний пруд;
Музей янтаря.
Этот список в минкульте создали накануне ЧМ-2018, но сейчас его дополнили.
Ранее Андрей Ермак назвал три самых романтичных места в Калининградской области.