«Ростелеком» обеспечил мобильной связью поселок Краснолесье у российско-польской границы

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«Ростелеком» запустил в эксплуатацию базовую станцию сотовой связи в поселке Краснолесье Нестеровского городского округа Калининградской области, в непосредственной близости от польской границы. Этот населенный пункт стал первым в регионе в 2023 году, где появилась современная мобильная связь в рамках второго этапа федерального проекта устранения цифрового неравенства (далее — УЦН 2.0). Устойчивой сотовой связью и доступом в интернет по технологии LTE (4G) теперь могут пользоваться не только 400 жителей поселка, но и посетители исторической Роминтенской пущи, многочисленных баз отдыха и Виштынецкого эколого-исторического музея.

Алексей Соколов, директор Виштынецкого эколого-исторического музея:

«Для Краснолесья слабая неустойчивая связь была достаточно острой проблемой — понятно, что на прием сигнала влияет и холмистый рельеф местности, и близость госграницы. Очень надеюсь, что с появлением сотовой связи ситуация изменится не только для местных жителей, но и для туристов, посетителей нашего музея, которых с наступлением нового сезона, как правило, становится больше. Ведь все уже привыкли к тому, что можно сразу же поделиться своими впечатлениями, эмоциями, запостить фотографии в соцсетях».

Для запуска станции в Краснолесье, который располагается в 150 километрах от Калининграда, проложено около 600 метров волоконно-оптической линии связи, установлена опора, смонтировано оборудование базовой станции, организован канал связи. В качестве центра компетенций в проекте задействован оператор Tele2 (дочерняя компания «Ростелекома»). В его сферу входят разработка проектного решения, планирование архитектуры сети и поставка оборудования для строительства.

Алексей Семенов, директор Калининградского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Если по первому этапу проекта УЦН, который реализовывался с 2016 по 2020 годы, в населенных пунктах с числом жителей от 250 до 500 человек устанавливалась точка доступа бесплатного Wi-Fi, то в рамках второго этапа подход изменился — в поселке мы устанавливаем базовую станцию, чтобы у всех жителей была мобильная связь и возможность пользоваться современными цифровыми услугами — общаться по видеосвязи, проходить дистанционное видеообучение, получать госуслуги в электронном виде».

В рамках проекта УЦН 2.0 устанавливаются базовые станции, которые обеспечивают современной мобильной связью и доступом в интернет жителей малых населенных пунктов, где проживают от 100 до 500 человек. «Ростелеком» реализует проект по заказу Минцифры РФ. Первые две станции, построенные в рамках УЦН 2.0, заработали в Калининградской области в прошлом году. Сотовая связь появилась в поселках Подлипово Правдинского района и Заливное Гурьевского района.

Поселок Краснолесье стал одним из лидеров в ходе голосования на Госуслугах за подключение к высокоскоростному беспроводному интернету сел и поселков с числом жителей от 100 до 500 человек. Голосованием предварительно определены еще около 10 поселков, в которых в этом году должна появиться мобильная связь. Сейчас специалисты проверяют условия подключения в местах, которые выбрали участники. После введения в эксплуатацию базовых станций в деревни и села выезжают специалисты провайдера для оформления договоров и передачи сим-карт.