И ловит, и клюет: связь LTE появилась в любимом месте рыбаков Калининградской области

МегаФон первым среди операторов связи запустил сеть LTE в поселке Матросово на Куршском заливе – одном из наиболее популярных мест среди любителей рыбалки, где в сезон на берег выходят тысячи рыбаков.

Телекоммуникационная инфраструктура МегаФона в Матросово поддерживает современные стандарты связи и обеспечивает доступ к мобильным сервисам не только для рыбаков, но и местных жителей. Теперь гости поселка имеют доступ к мобильной связи в прибрежных локациях, а почти 500 матросовцев могут воспользоваться всеми необходимыми цифровыми сервисами - загружать онлайн фильмы, передавать «тяжелые» файлы в мессенджерах и почте, совершать онлайн-покупки, получать госуслуги, учиться и работать удаленно.

«В сезон рыболовства в Матросово съезжаются рыбаки со всей страны. Чтобы любители балтийской рыбалки могли всегда быть на связи как на берегу, так и на воде, мы построили новую базовую станцию в поселке. Современные технологии имеют большое значение – они повышают уровень жизни, обеспечивают комфорт и безопасность пользователей. Теперь наши абоненты в локации могут молниеносно делиться с близкими фотографиями своих трофеев и красотами Янтарного края на скорости до 150 Мбит/с», – комментирует директор МегаФона в Калининграде Сергей Лихобабин.

Также проведенные работы обеспечили стабильной голосовой связью и устойчивым 4G-покрытием загородный комплекс FishDorf – одно из самых излюбленное мест отдыха калининградцев, где летом можно купаться в открытом бассейне и сплавляться на байдарках, а зимой кататься на коньках, посещать баню с купелью.

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