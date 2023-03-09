В Калининграде ищут мужчин «немецкой внешности» для съемок в фильме

В Калининграде продолжаются съемки шпионского детектива под названием «ГДР».

Очередная съемочная смена запланирована на 10 мая, создатели объявили о наборе актеров. Как сообщается в группе «Съемки в кино Калининград» во «ВКонтакте», требуются мужчины на роли лесников.

По задумке авторов кино это должны быть крупные (размер одежды 52-54) мужчины 50 лет с «немецкой внешностью». Допускается наличие бороды.

Сюжет фильма разворачивается в 1989 году в Берлине. Главный герой ленты, майор КГБ Александр Нечаев, ищет в городе копии архивов Штази. Параллельно охоту за документами ведут шпионы…

Режиссером фильма выступает Сергей Попов («Мосгаз», «Дорога на Берлин», «Фурцева»).