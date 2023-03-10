Калининградский офицер Юрий Мель вышел из литовской тюрьмы и вернулся домой

Юрий Мель на заседании суда в Вильнюсе. Фото: Delfi.lt

10 марта из литовской тюрьмы освобожден полковник в отставке Юрий Мель. В заключении он провел 9 лет. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Как известно, он был незаконно осужден в Литве в рамках сфабрикованного политического дела о трагических событиях в Вильнюсе 13 января 1991 г.», - сообщила Захарова, отметив, что «судебный процесс был проведен официальным Вильнюсом с многочисленными нарушениями общепринятых международных норм».

Она также напомнила о том, что литовский суд ужесточал наказание Юрию Мелю, увеличив назначенный ранее срок на три года (впоследствии его удалось сократить на 1 год).

«Ослепленные жаждой политической мести литовские власти и судьи пренебрегли элементарными человеческими нормами, не приняв в расчет даже гуманитарный фактор – плохое состояние здоровья росгражданина, страдающего тяжелым заболеванием», - подчеркнула Мария Захарова.

Юрий Мель вернулся в Россию. По словам Марии Захаровой, в день освобождения калининградца российские дипломаты сопровождали его до границы.