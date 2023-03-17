Суд перенес рассмотрение апелляции по делу калининградских врачей

Элина Сушкевич. Фото: Александр Подгорчук

В минувшую среду, 15 марта, в Москве должно было состояться рассмотрение апелляции по делу калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич. Но заседание перенесли – теперь на 17 апреля.

- Это было сделано по инициативе суда, - сообщил «Комсомолке» защитник Камиль Бабасов. - Мои коллеги подали в суд дополнения к апелляционным жалобам, свидетельствующие о незаконном воздействии на коллегию присяжных заседателей и сокрытии одним из присяжных данных о том, что он работал в органах внутренних дел.

Напомним, 6 сентября 2022 года Московский областной суд на основе обвинительного вердикта коллегии присяжных признал врачей виновными в убийстве новорожденного. Белой назначили наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Сушкевич приговорили к 9 годам.

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